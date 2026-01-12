ट्रंप की 'ट्रू सोशल' पोस्ट से सनसनी, खुद को बताया वेनेजुएला का 'एक्टिंग प्रेसिडेंट', बड़ा सवाल- अंतरिम सरकार का क्या होगा? - TRUMP ACTING PRESIDENT OF VENEZUELA
Published : January 12, 2026 at 5:58 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक ऐसी पोस्ट की है जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल मच गई है. ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया. ट्रंप ने अपनी आधिकारिक तस्वीर के साथ लिखा कि वो वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं. पोस्ट में ट्रंप के नाम और तस्वीर के नीचे जनवरी 2026 से वेनेजुएला का वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखा गया है. उन्होंने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी पेश किया.
ट्रंप की पोस्ट उस समय सामने आई है.. जब कुछ रोज पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की.. इस कार्रवाई में उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर देश से बाहर कर दिया और हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क में नार्को-टेररिज्म के आरोपों में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है.
इसके बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिग्ज को देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई.. लेकिन ट्रंप की नई पोस्ट से वेनेजुएला की अंतरिम सरकार की वैधता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं. सवाल उठ रहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार का स्टेटस क्या है?
