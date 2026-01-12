ETV Bharat / Videos

ट्रंप की 'ट्रू सोशल' पोस्ट से सनसनी, खुद को बताया वेनेजुएला का 'एक्टिंग प्रेसिडेंट', बड़ा सवाल- अंतरिम सरकार का क्या होगा? - TRUMP ACTING PRESIDENT OF VENEZUELA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ट्रंप की 'ट्रू सोशल' पोस्ट से सनसनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 5:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक ऐसी पोस्ट की है जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल मच गई है. ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया. ट्रंप ने अपनी आधिकारिक तस्वीर के साथ लिखा कि वो वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं. पोस्ट में ट्रंप के नाम और तस्वीर के नीचे जनवरी 2026 से वेनेजुएला का वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखा गया है. उन्होंने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी पेश किया.  

ट्रंप की पोस्ट उस समय सामने आई है.. जब कुछ रोज पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की.. इस कार्रवाई में उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर देश से बाहर कर दिया और हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क में नार्को-टेररिज्म के आरोपों में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है.  

इसके बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिग्ज को देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई.. लेकिन ट्रंप की नई पोस्ट से वेनेजुएला की अंतरिम सरकार की वैधता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं. सवाल उठ रहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार का स्टेटस क्या है?  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक ऐसी पोस्ट की है जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल मच गई है. ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया. ट्रंप ने अपनी आधिकारिक तस्वीर के साथ लिखा कि वो वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं. पोस्ट में ट्रंप के नाम और तस्वीर के नीचे जनवरी 2026 से वेनेजुएला का वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखा गया है. उन्होंने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी पेश किया.  

ट्रंप की पोस्ट उस समय सामने आई है.. जब कुछ रोज पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की.. इस कार्रवाई में उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर देश से बाहर कर दिया और हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क में नार्को-टेररिज्म के आरोपों में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है.  

इसके बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिग्ज को देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई.. लेकिन ट्रंप की नई पोस्ट से वेनेजुएला की अंतरिम सरकार की वैधता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं. सवाल उठ रहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार का स्टेटस क्या है?  

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP ACTING PRESIDENT OF VENEZUELA
ट्रंप की ट्रू सोशल पोस्ट से सनसनी
वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति
वेनेजुएला की अंतरिम सरकार
TRUMP ACTING PRESIDENT OF VENEZUELA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पीएम मोदी ने कहा, भारत जल्द बनेगा विकसित राष्ट्र

'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार 'विकसित भारत': पीएम मोदी ने कहा, भारत जल्द बनेगा विकसित राष्ट्र

January 11, 2026 at 10:25 PM IST
अब तक 116 से ज्यादा लोगों की मौत

ईरान में दूसरे सप्ताह भी हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी, अब तक 116 से ज्यादा लोगों की मौत, ईरान को अमेरिका की चेतावनी

January 11, 2026 at 10:04 PM IST
एक कलाकार ने बंबू आर्ट को दी नई पहचान

बंबू आर्ट से आत्मनिर्भरता: एक कलाकार ने बंबू आर्ट को दी नई पहचान, सैकड़ों महिलाओं को दिखाई आत्मनिर्भरता की राह

January 11, 2026 at 10:04 PM IST
Saraswati iIdols demand increased abroad

सरस्वती मां की मूर्तियों की विदेशों में बढ़ी डिमांड, कोलकाता के मूर्तिकारों को मिला ऑर्डर, मुस्कुराते चेहरे के साथ मूर्तियों को दिया नया लुक

January 11, 2026 at 9:03 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.