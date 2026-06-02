ETV Bharat / Videos

ट्रंप ने नेतन्याहू को मिलाया फोन, गुस्से में बोले- क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? - TRUMP CALLS NETANYAHU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाई फटकार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 6:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सोमवार को टेलीफोन पर गरमागरम बहस हुई. बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर जमकर निशाना साधा और इजरायली लीडर को अपने देश के प्रति दुनिया भर में दुश्मनी पैदा करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया. बता दें, लेबनान पर इजराइली हमले को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई. ट्रंप ने आपा खोते हुए नेतन्याहू को जमकर फटकार लगाई और कहा कि तुम क्या कर रहे हो. यहां तक उन्हें 'पागल' भी कह दिया. जानकारी के मुताबिक यह बहस उस समय हुई जब ईरान ने लेबनान पर इजराइली हमले को लेकर अमेरिका से शांति समझौते की बातचीत को छोड़ने की धमकी दी. एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, ट्रंप ने इस बात पर निराशा जताई कि हिज्बुल्लाह के इजराइल पर हमलों के जवाब में मिलिट्री ने जोरदार जवाब दिया था.

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सोमवार को टेलीफोन पर गरमागरम बहस हुई. बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर जमकर निशाना साधा और इजरायली लीडर को अपने देश के प्रति दुनिया भर में दुश्मनी पैदा करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया. बता दें, लेबनान पर इजराइली हमले को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई. ट्रंप ने आपा खोते हुए नेतन्याहू को जमकर फटकार लगाई और कहा कि तुम क्या कर रहे हो. यहां तक उन्हें 'पागल' भी कह दिया. जानकारी के मुताबिक यह बहस उस समय हुई जब ईरान ने लेबनान पर इजराइली हमले को लेकर अमेरिका से शांति समझौते की बातचीत को छोड़ने की धमकी दी. एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, ट्रंप ने इस बात पर निराशा जताई कि हिज्बुल्लाह के इजराइल पर हमलों के जवाब में मिलिट्री ने जोरदार जवाब दिया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP CALLS NETANYAHU
TRUMP BLASTS NETANYAHU
DONALD TRUMP
US IRAN WAR
TRUMP CALLS NETANYAHU

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Rain and thunderstorm relief across 23 states in India

23 राज्यों में आंधी-बारिश का असर, गर्मी से राहत; कई इलाकों में जलभराव और तेज हवाओं का अलर्ट

June 2, 2026 at 4:49 PM IST
Madan Lal praises Vaibhav Suryavanshi talent

मदन लाल का बड़ा बयान- वैभव सूर्यवंशी में अभिषेक, संजू और ईशान जैसी प्रतिभा, अब टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करना होगा

June 2, 2026 at 3:00 PM IST
Sonakshi Sinha 39th birthday special story

सोनाक्षी सिन्हा का 39वां जन्मदिन: शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी से बॉलीवुड और OTT की दमदार स्टार बनने तक का सफर

June 2, 2026 at 2:53 PM IST
Fire breaks out at SPA building near ITO Delhi

दिल्ली के ITO स्थित SPA बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू

June 2, 2026 at 2:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.