AI और डेटा सेंटर्स के विरोध को ट्रंप ने बताया 'बीमार साजिश', कहा- इससे सिर्फ चीन को होगा फायदा
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Published : September 15, 2026 at 6:05 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई के खतरे की चेतावनियों को नकार दिया है. ट्रंप ने AI विकास और डेटा सेंटर का विरोध करने वालों की कड़ी आलोचना की है. ट्रंप ने दावा किया कि AI के विकास का विरोध करने वाले लोग बीमार मानसिकता वाली साजिश का हिस्सा हैं, जो अमेरिकी तकनीकी की बढ़त को नुकसान पहुंचाकर चीन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं. ट्रंप ने कहा कि एआई की दौड़ ही दुनिया का भविष्य तय करेगी और जो इस रेस को जीतेगा, वही आगे बढ़ेगा.
ट्रंप ने ये बात AI कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई के उस बयान के बाद कही, जिसमें उन्होंने एआई डेवलपमेंट की रफ़्तार धीमी करने की अपील की. उन्होंने चेतावनी दी कि एआई डेवलपमेंट कंट्रोल से बाहर हो सकता है. हालांकि ट्रंप ने AI पर नए सेफ्टी रेगुलेशन की इन मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने तर्क दिया कि टेक इंडस्ट्री की देखरेख के लिए सरकारी नियमों और सेफ्टी सिस्टम के बजाय एक मजबूत और स्मार्ट प्रेसिडेंट ही काफी है और अमेरिका के पास वो भरपूर है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई के खतरे की चेतावनियों को नकार दिया है. ट्रंप ने AI विकास और डेटा सेंटर का विरोध करने वालों की कड़ी आलोचना की है. ट्रंप ने दावा किया कि AI के विकास का विरोध करने वाले लोग बीमार मानसिकता वाली साजिश का हिस्सा हैं, जो अमेरिकी तकनीकी की बढ़त को नुकसान पहुंचाकर चीन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं. ट्रंप ने कहा कि एआई की दौड़ ही दुनिया का भविष्य तय करेगी और जो इस रेस को जीतेगा, वही आगे बढ़ेगा.
ट्रंप ने ये बात AI कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई के उस बयान के बाद कही, जिसमें उन्होंने एआई डेवलपमेंट की रफ़्तार धीमी करने की अपील की. उन्होंने चेतावनी दी कि एआई डेवलपमेंट कंट्रोल से बाहर हो सकता है. हालांकि ट्रंप ने AI पर नए सेफ्टी रेगुलेशन की इन मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने तर्क दिया कि टेक इंडस्ट्री की देखरेख के लिए सरकारी नियमों और सेफ्टी सिस्टम के बजाय एक मजबूत और स्मार्ट प्रेसिडेंट ही काफी है और अमेरिका के पास वो भरपूर है.