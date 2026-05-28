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ट्रंप की कैबिनेट बैठक में ईरान पर बड़ा मंथन, बोले- ‘परफेक्ट डील से कम कुछ मंजूर नहीं’ - TRUMP IRAN DEAL

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Donald Trump cabinet meeting on Iran (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 4:13 PM IST

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डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में ईरान और पश्चिम एशिया संकट पर बड़ा मंथन किया. बैठक में ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अमेरिका किसी “घटिया डील” को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि कोई भी समझौता पूरी तरह सही होना चाहिए. ट्रंप ने ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने, जब्त संपत्तियों तक पहुंच देने और उसके समृद्ध यूरेनियम को रूस या चीन के नियंत्रण में देने के प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया. साथ ही उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र बताते हुए ओमान को चेतावनी दी कि उसे “सही व्यवहार” करना होगा. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वे मध्यावधि चुनावों के दबाव में अपनी विदेश नीति नहीं बदलेंगे.

डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में ईरान और पश्चिम एशिया संकट पर बड़ा मंथन किया. बैठक में ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अमेरिका किसी “घटिया डील” को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि कोई भी समझौता पूरी तरह सही होना चाहिए. ट्रंप ने ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने, जब्त संपत्तियों तक पहुंच देने और उसके समृद्ध यूरेनियम को रूस या चीन के नियंत्रण में देने के प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया. साथ ही उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र बताते हुए ओमान को चेतावनी दी कि उसे “सही व्यवहार” करना होगा. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वे मध्यावधि चुनावों के दबाव में अपनी विदेश नीति नहीं बदलेंगे.

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