डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में ईरान और पश्चिम एशिया संकट पर बड़ा मंथन किया. बैठक में ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अमेरिका किसी “घटिया डील” को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि कोई भी समझौता पूरी तरह सही होना चाहिए. ट्रंप ने ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने, जब्त संपत्तियों तक पहुंच देने और उसके समृद्ध यूरेनियम को रूस या चीन के नियंत्रण में देने के प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया. साथ ही उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र बताते हुए ओमान को चेतावनी दी कि उसे “सही व्यवहार” करना होगा. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वे मध्यावधि चुनावों के दबाव में अपनी विदेश नीति नहीं बदलेंगे.