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फ्रांस में अशांति के लिए ट्रंप ने प्रवासियों को ठहराया जिम्मेदार, कहा-'पेरिस जल्द मुस्लिम शहर बनने वाला है'

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फ्रांस को ट्रंप की सलाह (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2026 at 9:24 PM IST

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फांस में जारी हिंसक प्रदर्शनों और अशांति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस के भविष्य को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि पेरिस बहुत जल्द एक मुस्लिम शहर बनने जा रहा है.  

ट्रंप ने फ्रांस में जारी अशांति के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया हैं और उन्होंने फ्रांस से ना सिर्फ अपने बॉर्डर को बंद करने, बल्कि प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वह बहुत दुखद स्थिति है, क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा है उसका संबंध इमिग्रेशन से है, स्कूलों से या किसी और चीज से नहीं. उन्होंने अपने देश में ऐसे लोगों को आने दिया है जो अपने देश से प्यार नहीं करते, वे उनकी इमारतों से प्यार नहीं करते, वे उनकी कला से प्यार नहीं करते. ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रों के उस बयान को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने देश के संकट के लिए अमेरिकी नीतियों, ऊर्जा संकट और जियो-पॉलिटिकल कारणों को जिम्मेदार ठहराया. ट्रंप ने ना सिर्फ जनसांख्यिकीय बदलावों पर चिंता जताई, बल्कि मैक्रों को दी गई अपनी अपनी पुरानी सलाह का भी बचाव किया.

फ्रांस के साथ-साथ इटली और दूसरे यूरोपीय देशों में अशांति का जिक्र करते हुए ट्रंप ने अपनी बात दोहराई कि हिंसा के लिए इमिग्रेशन जिम्मेदार है. फ्रांस के बोर्डो शहर में भारी अशांति और बड़े पैमाने पर लूटपाट के बाद एक हफ्ते के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. पूरे फ्रांस में अशांति के बाद दो हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया. 

फांस में जारी हिंसक प्रदर्शनों और अशांति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस के भविष्य को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि पेरिस बहुत जल्द एक मुस्लिम शहर बनने जा रहा है.  

ट्रंप ने फ्रांस में जारी अशांति के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया हैं और उन्होंने फ्रांस से ना सिर्फ अपने बॉर्डर को बंद करने, बल्कि प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वह बहुत दुखद स्थिति है, क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा है उसका संबंध इमिग्रेशन से है, स्कूलों से या किसी और चीज से नहीं. उन्होंने अपने देश में ऐसे लोगों को आने दिया है जो अपने देश से प्यार नहीं करते, वे उनकी इमारतों से प्यार नहीं करते, वे उनकी कला से प्यार नहीं करते. ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रों के उस बयान को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने देश के संकट के लिए अमेरिकी नीतियों, ऊर्जा संकट और जियो-पॉलिटिकल कारणों को जिम्मेदार ठहराया. ट्रंप ने ना सिर्फ जनसांख्यिकीय बदलावों पर चिंता जताई, बल्कि मैक्रों को दी गई अपनी अपनी पुरानी सलाह का भी बचाव किया.

फ्रांस के साथ-साथ इटली और दूसरे यूरोपीय देशों में अशांति का जिक्र करते हुए ट्रंप ने अपनी बात दोहराई कि हिंसा के लिए इमिग्रेशन जिम्मेदार है. फ्रांस के बोर्डो शहर में भारी अशांति और बड़े पैमाने पर लूटपाट के बाद एक हफ्ते के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. पूरे फ्रांस में अशांति के बाद दो हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया. 

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