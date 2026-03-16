अमेरिका ने चीन से मदद मांगी है…मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर अब अमेरिका ने चीन समेत कई देशों से आगे आने की अपील की है…लेकिन ट्रंप की इस पहल को अभी तक उनके करीबी सहयोगियों का भी पूरा समर्थन नहीं मिला है. दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय युद्ध की वजह से लगभग बंद पड़ा है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देश भी इसकी सुरक्षा के लिए आगे आएं.

अमेरिका-इजरायल और ईरान में जारी संघर्ष के बीच ट्रंप ने कई देशों से कहा है कि वे मिलकर इस समुद्री रास्ते में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. यही वह रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस सप्लाई गुजरती है.

ट्रंप का कहना है कि जो देश खाड़ी क्षेत्र के तेल पर निर्भर हैं, उन्हें भी इस रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए… लेकिन अमेरिका के दो बड़े सहयोगी जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फिलहाल अपने नौसैनिक जहाज भेजने से दूरी बना ली है.

ट्रंप ने चीन से भी मदद की अपील की है. उनका कहना है कि बीजिंग अपनी बड़ी तेल जरूरतें इसी समुद्री रास्ते से पूरी करता है, इसलिए उसे भी इसकी सुरक्षा में भूमिका निभानी चाहिए. ट्रंप ने ये संकेत भी दिया है कि अगर चीन ने सहयोग नहीं किया तो इस महीने के आखिर में प्रस्तावित उनकी चीन यात्रा टल भी सकती है.