अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज चीन के शेनझेन पहुंचे. हवाई अड्डे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वयं उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया. फिर ट्रंप ने वहां मौजूद चीनी अधिकारियों से मुलाकात की और तस्वीरें खिंचवाईं. ट्रंप के चीन दौरे के दौरान कल गुरुवार को त्रिपक्षीय बैठक होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ मंच साझा करेंगे. कूटनीति के लिहाज से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. इस बैठक में ईरान संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होने की संभावना है. चीन पहुंचने से पहले ट्रंप ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन और क्वाड नेताओं की बैठक में भाग लिया. मनीला से रवाना होने के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर अमेरिका और फिलीपींस के बीच एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की. उन्होंने इस नए समझौते को एक मील का पत्थर बताया और कहा कि इससे अमेरिकी किसानों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को बड़ा लाभ होगा. ट्रंप के शेनझेन पहुंचने से ठीक पहले, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने APEC मंच से इतर द्विपक्षीय वार्ता की. इस बैठक में पुतिन ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया.