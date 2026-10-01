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174 यात्रियों को बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित की ट्रंप-नेतन्याहू ने की प्रशंसा, बताया फ्लाईदुबई फ्लाइट का हीरो

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कैप्टन स्मित की ट्रंप-नेतन्याहू ने की प्रशंसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 1:00 PM IST

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फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है. उन्होंने फ्लाइट में सवार 174 यात्रियों की जान बचायी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कैप्टन स्मित मच्छर को फ्लाईदुबई फ्लाइट का हीरो बताया. उन्होंने कहा, 'इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 पर हुए मिड-एयर अटैक के बारे में बात की. इसमें भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को उनके को-पायलट ने चाकू मार दिया था, उसने कथित तौर पर प्लेन को क्रैश करने की कोशिश की थी. ऐसा लगता है कि को-पायलट शायद कोई आतंकवादी था या शायद कोई पागल था और उसने पायलट को चाकू मार दिया. पायलट की हालत बहुत खराब थी लेकिन एक तरह से वह दरवाजा खोलने वाला हीरो था.' ट्रंप ने हमलावर को काबू में करने के लिए यात्री की भी तारीफ की.

उधर,फ्लाईदुबई के पैसेंजर यानिव हयून ने इजराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात की और कॉकपिट में घुसने की अपनी कोशिश के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने और दूसरे पैसेंजर्स ने कथित हमलावर को रोकने के लिए बीच-बचाव किया. पैसेंजर यानिव बताया कि कैसे उसने उस आदमी का गला घोंट दिया फिर उसे कॉकपिट से बाहर निकाला और फिर वापस आकर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया. नेतन्याहू ने पैसेंजर को 'सच्चा हीरो' बताया.  

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में को-पायलट और पायलट के बीच झगड़ा हुआ. को-पायलट ने पायलट पर चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान प्लेन अचानक दो मिनट के भीतर 33 हजार फ़ीट से 17 हजार फ़ीट की ऊंचाई पर आ गया. इसके तुरंत बाद इजराइल ने दो फाइटर प्लेन रवाना किए. घटना के वक्त फ्लाइट जॉर्डन के एयर स्पेश में थी. फ्लाइट का रास्ता बदलकर ...इसे संयुक्त अरब अमीरात के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छर की तारीफ करते हुए उन्हें एक हीरो बताया. X पर उन्होंने लिखा कि सबसे बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और दूसरों की जान बचाने का पक्का इरादा दिखाया. उनकी बहादुरी ने सैकड़ों जानें बचाने और एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद की. भारत को कैप्टन मच्छर पर गर्व है.  

कैप्टन स्मित मच्छर ने कॉकपिट में चाकू लगने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी. बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे. जिसके बाद इजराइली यात्रियों और अमीराती क्रू ने बीच-बचाव करके सभी यात्रियों को बचाया.

फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है. उन्होंने फ्लाइट में सवार 174 यात्रियों की जान बचायी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कैप्टन स्मित मच्छर को फ्लाईदुबई फ्लाइट का हीरो बताया. उन्होंने कहा, 'इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 पर हुए मिड-एयर अटैक के बारे में बात की. इसमें भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को उनके को-पायलट ने चाकू मार दिया था, उसने कथित तौर पर प्लेन को क्रैश करने की कोशिश की थी. ऐसा लगता है कि को-पायलट शायद कोई आतंकवादी था या शायद कोई पागल था और उसने पायलट को चाकू मार दिया. पायलट की हालत बहुत खराब थी लेकिन एक तरह से वह दरवाजा खोलने वाला हीरो था.' ट्रंप ने हमलावर को काबू में करने के लिए यात्री की भी तारीफ की.

उधर,फ्लाईदुबई के पैसेंजर यानिव हयून ने इजराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात की और कॉकपिट में घुसने की अपनी कोशिश के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने और दूसरे पैसेंजर्स ने कथित हमलावर को रोकने के लिए बीच-बचाव किया. पैसेंजर यानिव बताया कि कैसे उसने उस आदमी का गला घोंट दिया फिर उसे कॉकपिट से बाहर निकाला और फिर वापस आकर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया. नेतन्याहू ने पैसेंजर को 'सच्चा हीरो' बताया.  

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में को-पायलट और पायलट के बीच झगड़ा हुआ. को-पायलट ने पायलट पर चाकू से हमला कर दिया. इस दौरान प्लेन अचानक दो मिनट के भीतर 33 हजार फ़ीट से 17 हजार फ़ीट की ऊंचाई पर आ गया. इसके तुरंत बाद इजराइल ने दो फाइटर प्लेन रवाना किए. घटना के वक्त फ्लाइट जॉर्डन के एयर स्पेश में थी. फ्लाइट का रास्ता बदलकर ...इसे संयुक्त अरब अमीरात के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छर की तारीफ करते हुए उन्हें एक हीरो बताया. X पर उन्होंने लिखा कि सबसे बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और दूसरों की जान बचाने का पक्का इरादा दिखाया. उनकी बहादुरी ने सैकड़ों जानें बचाने और एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद की. भारत को कैप्टन मच्छर पर गर्व है.  

कैप्टन स्मित मच्छर ने कॉकपिट में चाकू लगने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी. बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे. जिसके बाद इजराइली यात्रियों और अमीराती क्रू ने बीच-बचाव करके सभी यात्रियों को बचाया.

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