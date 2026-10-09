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ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, Microsoft, Infosys और Wipro सहित 8 बड़ी IT कंपनियों को Green Card प्रोग्राम से किया निलंबित

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TRUMP ADMINISTRATION SUSPENDS IT COMPANIES FROM GREEN CARD PROGRAM (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2026 at 6:09 PM IST

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अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की राह बेहद कठिन हो गई है. ट्रंप प्रशासन ने एक कड़ा कदम उठाते हुए माइक्रोसॉफ्ट , एडोब, कॉग्निजेंट, इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी जैसी शीर्ष आईटी कंपनियों को PERM (परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन) कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है.

प्रशासन का आरोप है कि इन कंपनियों ने वीजा प्रणाली का दुरुपयोग किया है और अमेरिकी नागरिकों की जगह विदेशी कामगारों को प्राथमिकता दी है. डेमोक्रेटिक सांसद प्रमिला जयपाल ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे गलत बताया है. जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिकी टेक सेक्टर में स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का समर्थन किया है.

अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की राह बेहद कठिन हो गई है. ट्रंप प्रशासन ने एक कड़ा कदम उठाते हुए माइक्रोसॉफ्ट , एडोब, कॉग्निजेंट, इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी जैसी शीर्ष आईटी कंपनियों को PERM (परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन) कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है.

प्रशासन का आरोप है कि इन कंपनियों ने वीजा प्रणाली का दुरुपयोग किया है और अमेरिकी नागरिकों की जगह विदेशी कामगारों को प्राथमिकता दी है. डेमोक्रेटिक सांसद प्रमिला जयपाल ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे गलत बताया है. जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिकी टेक सेक्टर में स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का समर्थन किया है.

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