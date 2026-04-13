मंडला : राष्ट्रीय राज्यमार्ग 30 पर फूलसागर और तिंदनी के बीच रविवार शाम एक चलते ट्रॉले में भीषण आग लग गई. शाम को हुई इस घटना में लोहे के गार्डर से भरा हुआ ट्रक का केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया. ट्रक चालक राजा कुमार से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक (NL01 AH 4278) रायपुर से बीना सागर की ओर जा रहा था. इसी दौरान ट्रक में शार्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे केबिन को चपेट में ले लिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चालक ने तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई.

वहीं, ट्रक में लगी आग के दौरान डीजल टैंक और टायरों के फटने से जोरदार धमाके हुए, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. घटना के चलते राष्ट्रीय राज्यमार्ग 30 पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया और दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं. स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था. कोतवाली निरीक्षक शफीक खान ने बताया, '' फोन के माध्यम से कोतवाली में घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी. जबलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग 30 में ट्रक में भीषण आग लगी थी. ट्रक चालक व कंडक्टर सुरक्षित हैं. मामले की जांच की जा रही है.