दिल्ली में टांसपोर्टर हड़ताल का दूसरा दिन आज, ओखला सब्जी मंडी का क्या हाल देखिए रिपोर्ट - TRANSPORTERS STRIKE IN DELHI
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Published : May 22, 2026 at 5:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है. हड़ताल का असर दिल्ली की सब्जी मंडियों में दिखने लगा है. ओखला सब्जी और फल मंडी में हड़ताल के कारण ट्रकों की संख्या 50 फीसदी कम नजर आ रही है, जिससे अगले एक-दो दिनों में सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों की किल्लत देखने को मिल सकती है. लगातार दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर भी हड़ताल कर रहे हैं इनकी मांग है कि तनख्वाह बढ़ाई जाए और किराए में बढ़ोतरी की जाए.
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है. हड़ताल का असर दिल्ली की सब्जी मंडियों में दिखने लगा है. ओखला सब्जी और फल मंडी में हड़ताल के कारण ट्रकों की संख्या 50 फीसदी कम नजर आ रही है, जिससे अगले एक-दो दिनों में सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों की किल्लत देखने को मिल सकती है. लगातार दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर भी हड़ताल कर रहे हैं इनकी मांग है कि तनख्वाह बढ़ाई जाए और किराए में बढ़ोतरी की जाए.