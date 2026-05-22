ETV Bharat / Videos

दिल्ली में टांसपोर्टर हड़ताल का दूसरा दिन आज, ओखला सब्जी मंडी का क्या हाल देखिए रिपोर्ट - TRANSPORTERS STRIKE IN DELHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
हड़ताल का ओखला सब्जी मंडी पर कितना असर, देखिए रिपोर्ट (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 5:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है. हड़ताल का असर दिल्ली की सब्जी मंडियों में दिखने लगा है. ओखला सब्जी और फल मंडी में हड़ताल के कारण ट्रकों की संख्या 50 फीसदी कम नजर आ रही है, जिससे अगले एक-दो दिनों में सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों की किल्लत देखने को मिल सकती है. लगातार दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर भी हड़ताल कर रहे हैं इनकी मांग है कि तनख्वाह बढ़ाई जाए और किराए में बढ़ोतरी की जाए. 

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है. हड़ताल का असर दिल्ली की सब्जी मंडियों में दिखने लगा है. ओखला सब्जी और फल मंडी में हड़ताल के कारण ट्रकों की संख्या 50 फीसदी कम नजर आ रही है, जिससे अगले एक-दो दिनों में सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों की किल्लत देखने को मिल सकती है. लगातार दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर भी हड़ताल कर रहे हैं इनकी मांग है कि तनख्वाह बढ़ाई जाए और किराए में बढ़ोतरी की जाए. 

For All Latest Updates

TAGGED:

THREE DAY TRANSPORT STRIKE IN DELHI
DELHI NCR TRANSPORT STRIKE LIVE
SECOND DAY TRANSPORTERS STRIKE
DELHI CHAKKA JAM LIVE UPDATES
TRANSPORTERS STRIKE IN DELHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

संबंधित ख़बरें

शादी सीजन से पहले PM की अपील पर सियासत

शादी सीजन से पहले PM की अपील पर सियासत, कांग्रेस पार्षद नाजिया दानीश ने उठाए रोजगार के मुद्दे

May 18, 2026 at 7:00 PM IST
मेट्रो मंडे को लेकर दिल्ली सरकार और उनके मंत्रियों का दिखा उत्साह,

मेट्रो मंडे को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों का दिखा उत्साह, सफर के दौरान जनता का मिला समर्थन

May 18, 2026 at 5:30 PM IST
Mock drill

गर्मी में बढ़ते आग की घटनाओं के बीच सेफ्टी मॉक ड्रिल, लोगों को सिखाए गए बचाव के तरीके

May 17, 2026 at 5:50 PM IST
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद

कमाल मौला मस्जिद मामले में बढ़ा विवाद, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने उठाए संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों के सवाल

May 16, 2026 at 3:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.