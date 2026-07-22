त्रिपुरा की राजधानी अगरतला स्थित चतुर्दश देवता मंदिर में बुधवार को पारंपरिक रस्मों-रिवाजों के साथ ऐतिहासिक 'खारची पूजा' की शानदार शुरुआत हो गई है. सदियों पुराना यह पवित्र त्योहार राज्य के 14 रक्षक देवताओं को समर्पित है. इस सात दिवसीय उत्सव की शुरुआत मुख्य शाही पुजारी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ हुई। मंदिर के पुजारी के अनुसार, यह पूजा साल 1760 से राज्य और नागरिकों की भलाई के लिए पूरी आस्था के साथ की जा रही है. इस दौरान पूरे राज्य से लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है, जो त्रिपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भक्ति और परंपरा का अनूठा संगम है. उत्सव की विस्तृत झलकियों के लिए वीडियो को पूरा देखें.