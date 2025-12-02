बिहार के बोधगया में 27 देशों के 20 हजार से ज्यादा बौद्ध भिक्षु जुट रहे हैं. वो आज से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलने वाले त्रिपिटक पूजा में शामिल होंगे.. बुद्धं शरणं गच्छामि.. धम्मं शरण गच्छामि के साथ-साथ त्रिपिटक पूजा में भगवान बुद्ध के उपदेशों और संदेशों का पाठ होगा.

बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई.. तब से यहां त्रिपिटक पूजा की परंपरा रही है. बोधगया में साल 2006 से इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है.. 20वीं त्रिपिटक पूजा की खास बात ये है कि इसकी मेजबानी स्वयं भारत कर रहा है और अगले साल भी इसकी मेजबानी करेगा. त्रिपिटक पूजा मानवता के कल्याण के होती है.

त्रिपिटक पूजा का आयोजन वर्षावास के बाद होता है. वर्षावास आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर आश्विन पूर्णिमा तक का समय होता है. इस दौरान बौद्ध भिक्षु कहीं नहीं जाते हैं और एक जगह पर रुककर भगवान बुद्ध की साधना करते हैं.

बोधगया बौद्धों की आध्यात्मिक राजधानी है. जब से यहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई.. तब से यह भूमि बुद्ध की ज्ञान भूमि के रूप में दुनियाभर में मशहूर है.