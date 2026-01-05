पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बारासत में नोटों के बंडल के साथ तृणमूल नेता मोहम्मद गियासुद्दीन मंडल का वीडियो वायरल हो रहा है. मोहम्मद गियासुद्दीन मंडल बारासत ब्लॉक नंबर-1 की पंचायत समिति के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो वीडियो में फोन पर किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं. उनके आगे टेबल पर नोटों का बंडल रखा है.

नोटों के बंडल के ठीक पीछे कुर्सी पर लाल शर्ट में एक बिजनेसमैन भी बैठा है, जो फोन पर किसी से बात करने में बिजी है. उसी कमरे में दो लोग नोटों को गिनने में व्यस्त दिख रहे हैं. तभी एक शख्स वहां एक बैग के साथ आता है.. उस बैग में भी नोट भरे हुए हैं. वीडियो सामने आने बीजेपी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं. तृणमूल कांग्रेस बचाव की मुद्दा में है. ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.