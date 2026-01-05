ETV Bharat / Videos

नोटों के बंडलों के साथ तृणमूल नेता का वीडियो, बीजेपी ने की मोहम्मद गियासुद्दीन मंडल की गिरफ्तारी की मांग - TMC LEADER VIRAL VIDEO

नोटों के बंडलों के साथ तृणमूल नेता का वीडियो (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 10:51 PM IST

Updated : January 5, 2026 at 11:02 PM IST

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बारासत में नोटों के बंडल के साथ तृणमूल नेता मोहम्मद गियासुद्दीन मंडल का वीडियो वायरल हो रहा है. मोहम्मद गियासुद्दीन मंडल बारासत ब्लॉक नंबर-1 की पंचायत समिति के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो वीडियो में फोन पर किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं. उनके आगे टेबल पर नोटों का बंडल रखा है.  

नोटों के बंडल के ठीक पीछे कुर्सी पर लाल शर्ट में एक बिजनेसमैन भी बैठा है, जो फोन पर किसी से बात करने में बिजी है. उसी कमरे में दो लोग नोटों को गिनने में व्यस्त दिख रहे हैं. तभी एक शख्स वहां एक बैग के साथ आता है.. उस बैग में भी नोट भरे हुए हैं. वीडियो सामने आने बीजेपी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं. तृणमूल कांग्रेस बचाव की मुद्दा में है. ईटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

TAGGED:

TMC LEADER VIRAL VIDEO
नोटों के बंडल के साथ TMC नेता
मोहम्मद गियासुद्दीन मंडल
बीजेपी के तृणमूल पर आरोप
TMC LEADER VIRAL VIDEO

ABOUT THE AUTHOR

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

