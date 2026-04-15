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पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई को श्रद्धांजलि, कई दिग्गजों ने कुछ ऐसे किया याद - TRIBUTES PAID TO MOHSINA KIDWAI

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मोहसिना किदवई को श्रद्धांजलि, दिग्गजों ने कुछ ऐसे किया याद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2026 at 10:22 AM IST

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नई दिल्ली: नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक बेहद भावुक माहौल देखने को मिला,जहां देश की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. जिसमें राजनीति, समाज, शिक्षा, खेल और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहीं और उन्होंने मोहसिना किदवई को याद करते हुए अपनी यादें साझा की. इस मौके पर कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं था,बल्कि एक ऐसी शख्सियत को याद करने का मौका था,जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दी.
 

नई दिल्ली: नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक बेहद भावुक माहौल देखने को मिला,जहां देश की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. जिसमें राजनीति, समाज, शिक्षा, खेल और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहीं और उन्होंने मोहसिना किदवई को याद करते हुए अपनी यादें साझा की. इस मौके पर कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं था,बल्कि एक ऐसी शख्सियत को याद करने का मौका था,जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दी.
 

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