ETV Bharat / Videos

LIVE जनजातीय गौरव दिवस: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में भव्य कार्यक्रम

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
जनजातीय गौरव दिवस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2026 at 11:32 AM IST

|

Updated : November 15, 2026 at 1:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. आयोजन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी और सीएम विष्णु देव साय सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री शामिल हो रहे हैं. सीएम ने आयोजन से पहले कहा कि छत्तीसगढ़ और देश में आदिवासी समाज की स्थिति में तेजी से बदलाव आया है. सीएम ने कहा कि कांग्रेस का जब देश और राज्यों पर शासन था, तब उसने आदिवासी समाज के उत्थान और उनके विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया. आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजाति परिवारों के घरों में सौर ऊर्जा से हम बिजली पहुंचा रहे हैं. नलजल योजना के माध्यम से साफ पानी दे रहे हैं.

रायपुर: बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. आयोजन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी और सीएम विष्णु देव साय सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री शामिल हो रहे हैं. सीएम ने आयोजन से पहले कहा कि छत्तीसगढ़ और देश में आदिवासी समाज की स्थिति में तेजी से बदलाव आया है. सीएम ने कहा कि कांग्रेस का जब देश और राज्यों पर शासन था, तब उसने आदिवासी समाज के उत्थान और उनके विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया. आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजाति परिवारों के घरों में सौर ऊर्जा से हम बिजली पहुंचा रहे हैं. नलजल योजना के माध्यम से साफ पानी दे रहे हैं.

Last Updated : November 15, 2026 at 1:30 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BIRTH ANNIVERSARY OF BIRSA MUNDA
जनजातीय गौरव दिवस
PM MODI EXTENDED HIS GREETINGS
DHARAMJAYGARH IN RAIGARH
NITIN NAVIN SMRITI IRANI

संबंधित ख़बरें

CG RAJYOTSAV CLOSING CEREMONY

LIVE: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का समापन समारोह, केंद्रीय गृह अमित शाह वितरित कर रहे राज्य अलंकरण पुरस्कार

November 3, 2026 at 5:38 PM IST
Chhattisgarh Rajyotsav 2026

LIVE : छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम साय मौजूद

November 1, 2026 at 6:36 PM IST
CONGRESS PRESS CONFERENCE

झीरम मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

September 19, 2026 at 3:09 PM IST
CONGRESS PRESS CONFERENCE

झीरम मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

September 19, 2026 at 2:52 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.