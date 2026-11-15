LIVE जनजातीय गौरव दिवस: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में भव्य कार्यक्रम

रायपुर: बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. आयोजन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी और सीएम विष्णु देव साय सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री शामिल हो रहे हैं. सीएम ने आयोजन से पहले कहा कि छत्तीसगढ़ और देश में आदिवासी समाज की स्थिति में तेजी से बदलाव आया है. सीएम ने कहा कि कांग्रेस का जब देश और राज्यों पर शासन था, तब उसने आदिवासी समाज के उत्थान और उनके विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया. आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजाति परिवारों के घरों में सौर ऊर्जा से हम बिजली पहुंचा रहे हैं. नलजल योजना के माध्यम से साफ पानी दे रहे हैं.