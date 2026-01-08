नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बाजारों की सफाई व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है. अब बाजारों की सफाई वैक्यूम क्लीनर मशीन से कराने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत दिल्ली नगर निगम ने ट्रायल के तौर पर दिल्ली के 10 जोन में गोबलर वैक्यूम क्लीनर मशीनें उतारी हैं. यदि यह ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले समय में दिल्ली के सभी 250 वार्डों में बाजारों की सफाई के लिए इन मशीनों को तैनात किया जाएगा. शाहदरा दक्षिण जोन के अंतर्गत शकरपुर इलाके के बाजार में गोबलर वैक्यूम क्लीनर का ट्रायल किया गया. इस दौरान दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष राम किशोर शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि बाजारों में दुकानदारों और खरीदारों द्वारा छोटे छोटे कूड़े करकट जैसे पॉलिथीन कागज पत्तल गुटखा पैकेट आदि फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें हाथ से उठाना न केवल मुश्किल होता है बल्कि इसमें काफी समय भी लगता है. इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम अब बाजारों की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर मशीनों का इस्तेमाल करने जा रहा है. खास बात यह है कि यह मशीन उन जगहों से भी कूड़ा उठा लेती है, जहां सफाई कर्मियों का पहुंचना मुश्किल होता है, संकरी जगहें फुटपाथ किनारे और दुकानों के आसपास जमा कूड़ा आसानी से साफ किया जा रहा है.