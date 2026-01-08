ETV Bharat / Videos

आधुनिक तरीके से सड़कों की सफाई करेंगे MC, बारीक कचरे का मिटेगा नामोनिशान! - TRIALS OF GOBBLER MACHINE IN DELHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
10 जोन में गोबलर मशीन का ट्रायल शुरू (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 8, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बाजारों की सफाई व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है. अब बाजारों की सफाई वैक्यूम क्लीनर मशीन से कराने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत दिल्ली नगर निगम ने ट्रायल के तौर पर दिल्ली के 10 जोन में गोबलर वैक्यूम क्लीनर मशीनें उतारी हैं. यदि यह ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले समय में दिल्ली के सभी 250 वार्डों में बाजारों की सफाई के लिए इन मशीनों को तैनात किया जाएगा. शाहदरा दक्षिण जोन के अंतर्गत शकरपुर इलाके के बाजार में गोबलर वैक्यूम क्लीनर का ट्रायल किया गया. इस दौरान दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष राम किशोर शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि बाजारों में दुकानदारों और खरीदारों द्वारा छोटे छोटे कूड़े करकट जैसे पॉलिथीन कागज पत्तल गुटखा पैकेट आदि फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें हाथ से उठाना न केवल मुश्किल होता है बल्कि इसमें काफी समय भी लगता है. इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम अब बाजारों की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर मशीनों का इस्तेमाल करने जा रहा है. खास बात यह है कि यह मशीन उन जगहों से भी कूड़ा उठा लेती है, जहां सफाई कर्मियों का पहुंचना मुश्किल होता है, संकरी जगहें फुटपाथ किनारे और दुकानों के आसपास जमा कूड़ा आसानी से साफ किया जा रहा है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बाजारों की सफाई व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है. अब बाजारों की सफाई वैक्यूम क्लीनर मशीन से कराने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत दिल्ली नगर निगम ने ट्रायल के तौर पर दिल्ली के 10 जोन में गोबलर वैक्यूम क्लीनर मशीनें उतारी हैं. यदि यह ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले समय में दिल्ली के सभी 250 वार्डों में बाजारों की सफाई के लिए इन मशीनों को तैनात किया जाएगा. शाहदरा दक्षिण जोन के अंतर्गत शकरपुर इलाके के बाजार में गोबलर वैक्यूम क्लीनर का ट्रायल किया गया. इस दौरान दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष राम किशोर शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि बाजारों में दुकानदारों और खरीदारों द्वारा छोटे छोटे कूड़े करकट जैसे पॉलिथीन कागज पत्तल गुटखा पैकेट आदि फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें हाथ से उठाना न केवल मुश्किल होता है बल्कि इसमें काफी समय भी लगता है. इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम अब बाजारों की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर मशीनों का इस्तेमाल करने जा रहा है. खास बात यह है कि यह मशीन उन जगहों से भी कूड़ा उठा लेती है, जहां सफाई कर्मियों का पहुंचना मुश्किल होता है, संकरी जगहें फुटपाथ किनारे और दुकानों के आसपास जमा कूड़ा आसानी से साफ किया जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
GOBBLER MACHINE IN DELHI
गोबलर मशीन का ट्रायल शुरू
MCD TRIALS GOBBLER MACHINE
TRIALS OF GOBBLER MACHINE IN DELHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

JNU में नारेबाजी का विवाद

नारेबाजी का विवाद: JNU प्रशासन सख्त, छात्रों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की

January 6, 2026 at 7:45 PM IST
दिल्ली के आली गाँव में चला DDA का बुलडोज़र

दिल्ली के आली गांव में चला DDA का बुलडोजर, लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध

January 5, 2026 at 10:34 PM IST
दिल्ली शब्दोत्सव में कला की उड़ान

दिल्ली शब्दोत्सव में कला की उड़ान, पंच परिवर्तन के रंगों से समाज को दी नई दिशा

January 3, 2026 at 4:30 PM IST
दिल्ली के लोटस टैंपल को देखने दूर-दूर से पहुंचे पर्यटक

नए साल के मौके पर लोटस टेंपल देखने उमड़ी भीड़, 1 किलोमीटर लंबी कतार में नजर आए पर्यटक

January 2, 2026 at 12:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.