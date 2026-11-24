देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण कार्य ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत गुजरात के सूरत से बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर लंबे खंड पर ट्रायल रन मई 2027 में शुरू होने की उम्मीद है. सोमवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि इस 50 किलोमीटर लंबे हिस्से पर विद्युतीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. 20 नवंबर को एलिवेटेड सेक्शन की दोनों पटरियों पर 2x25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम के माध्यम से ओवरहेड विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है. इसके साथ ही बिलिमोरा ट्रैक्शन सब-स्टेशन में उपकरण लगाने का काम भी पूरा हो चुका है. मंत्री ने आगे बताया कि इस खंड पर सिग्नलिंग से जुड़ा कार्य जनवरी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद मई में परीक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी.