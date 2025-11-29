देश के कई शहर जहरीली हवा में डूबे है. दिल्ली हो या गुरुग्राम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले AQI देखते हैं, जहां सरकारें करोड़ों रुपए पेड़ लगाने पर खर्च कर रही हैं, वहीं महाराष्ट्र के नासिक में एक हजार 845 पेड़ों की बलि देने की तैयार की जा रही है. नासिक के तपोवन में इन्वॉयरमेंट को साफ हवा देने वाले इन हजारों पेड़ों को इस लिए काटने का प्लान है ताकि कुंभ मेले के दौरान यहां साधु-संतों के लिए साधुग्राम बसाया जा सके. नासिक नगर निगम का तपोवन को खत्म कर यहां साधुग्राम, स्थायी स्ट्रक्चर बनाना चाहता है.

सरकार और नासिक नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ लोग आंदोलन पर उतर आते हैं. पेड़ों में पोस्टर चिपकाकर फैसले का विरोध कर रहे हैं. पेड़ों को बचाने के लिए जनता तो सड़क पर है ही, अब उनके साथ एक्टर सियाजी शिंदे भी उतर आए.

ये वो ही तपोवन है, जहां श्री राम ने वनवास के कई साल बिताए. लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राम का तपोवन पक्का स्ट्रक्चर बनाकर बचता है? पर्यावरणविदों ने साफ चेतावनी दी है कि किसी कीमत पर वो पेड़ कटने नहीं देंगे.