एक रुपये में गरीबों का इलाज: संबलपुर के डॉ रामचंदानी के क्लिनिक में बढ़ी और नई सुविधा

एक रुपये में क्या मिलता है? संबलपुर के इस क्लिनिक में पहुंचने वाले मरीजों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि एक रुपये में यहां इलाज होता है. जी हां, जहां 20 रुपये में पानी का बोतल मिलता है, वहीं, इस क्लिनिक में महज एक रुपये में इलाज होता है. इसी वजह से टंकीकिया क्लिनिक एक रुपया क्लिनिक नाम से मशहूर हो रहा है. अब इस क्लिनिक में जो नई सुविधा जुड़ गई है उसका नाम है-बाइपैप वेंटिलेटर ट्रीटमेंट. ये ट्रीटमेंट भी गरीबों को महज एक रुपये में मिल रहा है.

डॉ शंकर रामचंदानी की पहल पर उनकी दिवंगत मां लाजबंती रामचंदानी की याद में 12 फरवरी 2021 को इस क्लिनिक की शुरुआत हुई थी. पहले साल यहां एक रुपये में मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस शुरू की गई थी, लेकिन बाद में एक रुपये में दवाइयां, EGC सुविधा, नेबुलाइजर, स्पाइरोमेट्री, BMD और दांतों का इलाज जैसी कई सर्विस जोड़ी गई. अब तक इस क्लिनिक से डेढ़ लाख से भी ज्यादा मरीजों को फायदा हो चुका है. ये क्लिनिक उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो हॉस्पीटल या ICU का भारी-भरकम खर्च नहीं उठा सकते हैं.