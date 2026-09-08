ऑपरेशन कवच 2.0 के तहत नोएडा में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 49 बसों के चालान, 39 सीज
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Published : September 8, 2026 at 10:35 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश शासन के सख्त निर्देशों के अनुपालन में गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने अवैध रूप से दौड़ रहीं बसों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन कवच 2.0 चलाया. एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पाण्डेय के नेतृत्व में गठित 5 प्रवर्तन टीमों ने चेकिंग करते हुए 49 बसों का चालान किया, जबकि गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 39 बसों को सीज कर लिया. यह जानकारी नोएडा के आरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने दी. एआरटीओ नंद कुमार ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यात्रियों की जान को जोखिम में डालने और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ विभाग का रुख बेहद सख्त रहेगा. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कवच 2.0' के तहत यह अभियान भविष्य में भी इसी तरह पूरी कड़ाई के साथ निरंतर जारी रहेगा, ताकि जिले में वैध और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.
नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश शासन के सख्त निर्देशों के अनुपालन में गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग ने अवैध रूप से दौड़ रहीं बसों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन कवच 2.0 चलाया. एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पाण्डेय के नेतृत्व में गठित 5 प्रवर्तन टीमों ने चेकिंग करते हुए 49 बसों का चालान किया, जबकि गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 39 बसों को सीज कर लिया. यह जानकारी नोएडा के आरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने दी. एआरटीओ नंद कुमार ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यात्रियों की जान को जोखिम में डालने और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ विभाग का रुख बेहद सख्त रहेगा. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कवच 2.0' के तहत यह अभियान भविष्य में भी इसी तरह पूरी कड़ाई के साथ निरंतर जारी रहेगा, ताकि जिले में वैध और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.