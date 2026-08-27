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कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्रॉफ्ट क्रैश, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी की मौत, गंगा किनारे फैला मलबा

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कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्रॉफ्ट क्रैश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 3:52 PM IST

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कानपुर में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया है. हादसे में 2 पायलटों की मौत हुई है.  हादसा कानपुर के गंगा बैराज के समीप नत्था पुरवा गांव में गुरूवार सुबह अचानक हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक धमाके की आवाज़ के साथ एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. इस हादसे में इंस्ट्रक्टर गुजरात निवासी सचिन भाटिया और ट्रेनी कर्नाटक निवासी अभिषेक पुजारी की मौत हो गई. ये जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, जेसीपी संकल्प शर्मा, डिसीपी सेन्ट्रल अतुल श्रीवास्तव कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए. हादसे की जानकारी डीजीसीए ऑफिस को दी गयीं है और मामले की जांच की जा रही है.

कानपुर में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया है. हादसे में 2 पायलटों की मौत हुई है.  हादसा कानपुर के गंगा बैराज के समीप नत्था पुरवा गांव में गुरूवार सुबह अचानक हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक धमाके की आवाज़ के साथ एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. इस हादसे में इंस्ट्रक्टर गुजरात निवासी सचिन भाटिया और ट्रेनी कर्नाटक निवासी अभिषेक पुजारी की मौत हो गई. ये जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, जेसीपी संकल्प शर्मा, डिसीपी सेन्ट्रल अतुल श्रीवास्तव कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए. हादसे की जानकारी डीजीसीए ऑफिस को दी गयीं है और मामले की जांच की जा रही है.

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TRAINING AIRCRAFT CRASHES IN KANPUR

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