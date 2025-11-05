ETV Bharat / Videos

रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर 6 महिलाओं की मौत - TRAGIC ACCIDENT AT RAILWAY STATION

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 3:45 PM IST

1 Min Read
उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आईं 6 महिलाएं, चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आ गईं और सभी की मौके पर ही मौत हो गई.

ये श्रद्धालु महिलाएं गोमो चोपन पैसेंजर ट्रेन से उतर रही थीं. प्लेटफार्म के सुरक्षित रास्ते के बजाय पटरियों से पार करते हुए अचानक हावड़ा से कालका जा रही कालका एक्सप्रेस की चपेट में आ गईं.

हादसे के तुरंत बाद रेलवे स्टेशन पर अफरातफरी मच गई. अधिकारियों मौके पर पहुंचे और ट्रेक से शवों को हटाया.

वहीं उत्तरप्रदेश सरकार ने मृतकों को परिजनों को दो-दो लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

