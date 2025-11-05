रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर 6 महिलाओं की मौत - TRAGIC ACCIDENT AT RAILWAY STATION
Published : November 5, 2025 at 3:45 PM IST
उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आईं 6 महिलाएं, चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आ गईं और सभी की मौके पर ही मौत हो गई.
ये श्रद्धालु महिलाएं गोमो चोपन पैसेंजर ट्रेन से उतर रही थीं. प्लेटफार्म के सुरक्षित रास्ते के बजाय पटरियों से पार करते हुए अचानक हावड़ा से कालका जा रही कालका एक्सप्रेस की चपेट में आ गईं.
हादसे के तुरंत बाद रेलवे स्टेशन पर अफरातफरी मच गई. अधिकारियों मौके पर पहुंचे और ट्रेक से शवों को हटाया.
वहीं उत्तरप्रदेश सरकार ने मृतकों को परिजनों को दो-दो लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.
