खतरे का सफर: ना जान की परवाह और ना नियम टूटने का डर - 50 PASSENGERS INTO JEEP IN BANSWARA
Published : January 9, 2026 at 9:01 PM IST
बांसवाड़ा: 'खतरे का यह सफर' चिंता का विषय होना चाहिए. इसे मजबूरी का खतरनाक सफर कह सकते हैं. यह केवल ट्रैफिक नियम टूटने का नहीं बल्कि जान जोखिम में डाल घर पहुंचते लोगों की बेबसी भी दर्शाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आनंदपुरी से बागीदौरा जा रही जीप में क्षमता से पांच गुना सवारियां लदी थी. जीप में करीब 50 लोग लदे थे. अंदर ही नहीं, बल्कि छत, पीछे एवं साइड में भी लोग लटके थे. वाहन तेज गति से दौड़ रहा था. ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नजारा आम है. स्थानीय लोग इस मार्ग पर पिछले हादसे याद कर सहम जाते हैं. इस लापरवाही पर चिंता जताते हैं. ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस पर सवाल उठाते हैं. नियमित जांच व ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई नहीं होने की शिकायत करते हैं. इस मार्ग पर रोडवेज और निजी बसों की भारी कमी बताते हैं. इधर, वीडियो वायरल होने के बाद DTO पंकज शर्मा बोले, जाप्ता भेज हालात का जायजा लिया. निगरानी बढ़ाएंगे. जिम्मेदार चालक और संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे.
