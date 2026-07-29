नई दिल्ली: दिल्ली कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को कांवड़ रूट का निरीक्षण किया. जोन-1 के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) विजयंता आर्य और विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) मनीष अग्रवाल ने गाजीपुर के टेल्को प्वाइंट से लेकर चिंतामणि चौक तक कांवड़ मार्ग का जायजा लिया.निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन स्थानों का विशेष रूप से निरीक्षण किया, जहां बड़ी संख्या में कांवड़िए मौजूद हैं. अधिकारियों ने मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि कांवड़ियों की आवाजाही सुरक्षित और सुचारु बनी रहे तथा आम लोगों को ट्रैफिक के दौरान असुविधा का सामना करना पड़े.कांवड़ यात्रियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित कांवड़ मार्ग का ही उपयोग करें और दिल्ली-देहरादून जैसे हाई स्पीड हाईवे पर यात्रा न करें. आम नागरिक भी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और 9 से 12 अगस्त के दौरान अप्सरा बॉर्डर की ओर जाने से बचें तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

