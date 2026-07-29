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कांवड़ रूट: 9 से 12 अगस्त तक अप्सरा बॉर्डर से दिल्ली में वाहनों की एंट्री रहेगी बंद - दिल्ली कांवड़ रूट

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ट्रैफिक अधिकारियों ने दिल्ली कांवड़ रूट का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 3:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को कांवड़ रूट का निरीक्षण किया. जोन-1 के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) विजयंता आर्य और विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) मनीष अग्रवाल ने गाजीपुर के टेल्को प्वाइंट से लेकर चिंतामणि चौक तक कांवड़ मार्ग का जायजा लिया.निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन स्थानों का विशेष रूप से निरीक्षण किया, जहां बड़ी संख्या में कांवड़िए मौजूद हैं. अधिकारियों ने मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि कांवड़ियों की आवाजाही सुरक्षित और सुचारु बनी रहे तथा आम लोगों को ट्रैफिक के दौरान असुविधा का सामना करना पड़े.कांवड़ यात्रियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित कांवड़ मार्ग का ही उपयोग करें और दिल्ली-देहरादून जैसे हाई स्पीड हाईवे पर यात्रा न करें. आम नागरिक भी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और 9 से 12 अगस्त के दौरान अप्सरा बॉर्डर की ओर जाने से बचें तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.
 

नई दिल्ली: दिल्ली कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को कांवड़ रूट का निरीक्षण किया. जोन-1 के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) विजयंता आर्य और विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) मनीष अग्रवाल ने गाजीपुर के टेल्को प्वाइंट से लेकर चिंतामणि चौक तक कांवड़ मार्ग का जायजा लिया.निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन स्थानों का विशेष रूप से निरीक्षण किया, जहां बड़ी संख्या में कांवड़िए मौजूद हैं. अधिकारियों ने मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि कांवड़ियों की आवाजाही सुरक्षित और सुचारु बनी रहे तथा आम लोगों को ट्रैफिक के दौरान असुविधा का सामना करना पड़े.कांवड़ यात्रियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित कांवड़ मार्ग का ही उपयोग करें और दिल्ली-देहरादून जैसे हाई स्पीड हाईवे पर यात्रा न करें. आम नागरिक भी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और 9 से 12 अगस्त के दौरान अप्सरा बॉर्डर की ओर जाने से बचें तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.
 

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Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

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