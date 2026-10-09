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विरोध प्रदर्शनों से व्यापारी बेहाल, सरकार से रोकने की लगाई गुहार, CTI ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

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विरोध प्रदर्शनों से व्यापारी बेहाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2026 at 5:23 PM IST

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देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने शहर व्यापारियों की नींद उड़ा दी है. जंतर-मंतर और लुटियंस दिल्ली समेत प्रमुख इलाकों में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. इन इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. जिसके कारण पिछले तीन दिनों में बाजारों का हाल बेहाल है. व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए CTI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और  इस पर तत्काल कड़े कदम उठाने की गुहार लगाई है.

आगामी 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि और रामलीलाओं की शुरुआत हो रही है. इसके बाद दीवाली तक त्योहारी सीजन का दौर चलेगा. ऐसे में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों से करीब 15 लाख व्यापारियों का कारोबार संकट में पड़ गया है. एक सर्वे के मुताबिक, दिल्ली में पिछले तीन दिनों में कारोबार में करीब 70 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट आई है और व्यापार 30 प्रतिशत पर सिमट गया है. दिल्ली के बाहर से रोजाना करीब 2 से 3 लाख लोग खरीदारी के लिए आते थे. उनकी संख्या घटकर महज 40 से 50 हजार रह गई है. दिल्ली के स्थानीय ग्राहकों की संख्या भी आधी रह ई है. बार-बार मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने, कनॉट प्लेस, संसद मार्ग और जंतर-मंतर के आसपास भयंकर ट्रैफिक जाम लगने की वजह से ग्राहक बाजारों का रुख करने से कतरा रहे हैं.

ऐसे में व्यापारियों की मांग है कि नवरात्रि से लेकर दीपावली तक इन जगहों पर 1000 से ज्यादा लोगों के धरने-प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, ताकि उनका व्यापार प्रभावित ना हो. व्यापारियों ने प्रोटेस्ट जोन को दिल्ली के बुराड़ी या रामलीला मैदान जैसी जगहों पर शिफ्ट करने की मांग की है.  

देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने शहर व्यापारियों की नींद उड़ा दी है. जंतर-मंतर और लुटियंस दिल्ली समेत प्रमुख इलाकों में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. इन इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. जिसके कारण पिछले तीन दिनों में बाजारों का हाल बेहाल है. व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए CTI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और  इस पर तत्काल कड़े कदम उठाने की गुहार लगाई है.

आगामी 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि और रामलीलाओं की शुरुआत हो रही है. इसके बाद दीवाली तक त्योहारी सीजन का दौर चलेगा. ऐसे में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों से करीब 15 लाख व्यापारियों का कारोबार संकट में पड़ गया है. एक सर्वे के मुताबिक, दिल्ली में पिछले तीन दिनों में कारोबार में करीब 70 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट आई है और व्यापार 30 प्रतिशत पर सिमट गया है. दिल्ली के बाहर से रोजाना करीब 2 से 3 लाख लोग खरीदारी के लिए आते थे. उनकी संख्या घटकर महज 40 से 50 हजार रह गई है. दिल्ली के स्थानीय ग्राहकों की संख्या भी आधी रह ई है. बार-बार मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने, कनॉट प्लेस, संसद मार्ग और जंतर-मंतर के आसपास भयंकर ट्रैफिक जाम लगने की वजह से ग्राहक बाजारों का रुख करने से कतरा रहे हैं.

ऐसे में व्यापारियों की मांग है कि नवरात्रि से लेकर दीपावली तक इन जगहों पर 1000 से ज्यादा लोगों के धरने-प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, ताकि उनका व्यापार प्रभावित ना हो. व्यापारियों ने प्रोटेस्ट जोन को दिल्ली के बुराड़ी या रामलीला मैदान जैसी जगहों पर शिफ्ट करने की मांग की है.  

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