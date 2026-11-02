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कालका-शिमला टॉय ट्रेनें थमीं, पर्यटन कारोबार पर लगा ब्रेक!

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कालका-शिमला टॉय ट्रेन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 2, 2026 at 5:17 PM IST

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वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हिमाचल प्रदेश का कालका-शिमला टॉय ट्रेन के पहिए इन दिनों थमें हुए है. जिसकी वजह से इन दिनों पर्यटन कारोबार पर ब्रेक लगा है. वहीं, पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल कारोबारी, टैक्सी ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों और टूरिस्ट गाइडों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है. इन दिनों पहाड़ों की रानी शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में इस बार कमी दर्ज की जा रही है. बंगाली पर्यटक, जो हर साल बड़ी संख्या में शिमला घूमने पहुंचते हैं, इस बार अपेक्षाकृत कम संख्या में यहां आ रहे हैं. इन दिनों कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर सफर करने का रोमांच काफी हद तक सिमट गया है.

वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हिमाचल प्रदेश का कालका-शिमला टॉय ट्रेन के पहिए इन दिनों थमें हुए है. जिसकी वजह से इन दिनों पर्यटन कारोबार पर ब्रेक लगा है. वहीं, पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल कारोबारी, टैक्सी ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों और टूरिस्ट गाइडों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है. इन दिनों पहाड़ों की रानी शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में इस बार कमी दर्ज की जा रही है. बंगाली पर्यटक, जो हर साल बड़ी संख्या में शिमला घूमने पहुंचते हैं, इस बार अपेक्षाकृत कम संख्या में यहां आ रहे हैं. इन दिनों कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर सफर करने का रोमांच काफी हद तक सिमट गया है.

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SHIMLA TOY TRAIN
KALKA SHIMLA RAIL LINE
TOURISM BUSINESS AFFECTED
TOY TRAIN OPERATIONS DISRUPTED
कालका शिमला टॉय ट्रेन बंद

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