उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व...यहां सैलानी उस वक्त रोमांचित हो उठे. जब जिप्सी में सवार कच्चे रास्तों से गुजर रहे थे. 3 टाइगर चहलकदमी करते गाड़ी के सामने आ गए. सैलानियों ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाल. कैमरे में इस दृश्य को कैद करना शुरू किया.

वही दुधवा के सोनारीपुरा वन क्षेत्र में बाघों का वीडियो सामने आया. जिसमें तीन बाघ एक साथ तालाब में पानी पीते नजर आए. तो दोपहर में धूप का मचा ले रहे दो बाघों को सैलानियों ने कैमरे में कैद किया. ये टाइगर रिजर्व पर्यटकों को तो रोमांचित करता ही है. जैव विविधता का भी अनमोल खजाना है.