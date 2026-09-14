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लंदन की टेम्स नदी के किनारे पहली बार गंगा आरती, वैदिक मंत्रों के बीच सैकड़ों लोगों ने देखा 'टोटली टेम्स' उत्सव

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लंदन में टेम्स के तट पर गंगा आरती (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 4:26 PM IST

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वैदिक मंत्रों के बीच गंगा आरती का ये नजारा काशी या हरिद्वार का नहीं है, बल्कि लंदन का है, जहां टेम्स नदी के किनारे पहली बार भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ. चिन्मय मिशन यूके ने अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 'टोटली टेम्स' उत्सव के साथ मिलकर इस आध्यात्मिक महाकुंभ को साकार किया. लंदन में टेम्स नदी के किनारे रविवार को जब पीतल के विशाल दीपदानों से महाआरती शुरू हुई, तो वहां मौजूद हजारों भारतीय और विदेशी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध रह गए. इस भव्य आयोजन ने पश्चिमी दुनिया को सनातन संस्कृति के उस स्वरूप से दर्शन कराया, जहां नदियों को सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि चेतना और जीवनदायिनी शक्ति माना जाता है.

वैदिक मंत्रों के बीच गंगा आरती का ये नजारा काशी या हरिद्वार का नहीं है, बल्कि लंदन का है, जहां टेम्स नदी के किनारे पहली बार भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ. चिन्मय मिशन यूके ने अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 'टोटली टेम्स' उत्सव के साथ मिलकर इस आध्यात्मिक महाकुंभ को साकार किया. लंदन में टेम्स नदी के किनारे रविवार को जब पीतल के विशाल दीपदानों से महाआरती शुरू हुई, तो वहां मौजूद हजारों भारतीय और विदेशी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध रह गए. इस भव्य आयोजन ने पश्चिमी दुनिया को सनातन संस्कृति के उस स्वरूप से दर्शन कराया, जहां नदियों को सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि चेतना और जीवनदायिनी शक्ति माना जाता है.

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