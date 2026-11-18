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कुलगाम में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर, सरेंडर के लिए वीडियो कॉल भी की, लेकिन नहीं माना लतीफ भट

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार को सुरक्षाबलों ने इस मोस्ट वांटेड आतंकी को ढेर कर दिया. खास बात ये है कि ऑपरेशन के दौरान उसे कई बार सरेंडर करने का मौका दिया गया. यहां तक कि कुलगाम के एसएसपी ने खुद वीडियो कॉल के जरिए उससे बात की और हथियार डालने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन लतीफ भट ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया. इसके बाद वो एक मस्जिद में घुस गया और तड़के करीब 2 बजकर 45 मिनट पर फायरिंग शुरू कर दी.

सुरक्षाबलों ने मस्जिद को नुकसान से बचाने के लिए काफी संयम बरता और तय रणनीति के तहत ऑपरेशन जारी रखा. आखिरकार लतीफ भट मारा गया. दरअसल, लतीफ भट को पकड़ने के लिए सोमवार से ही कुलगाम के लारू इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था. सोमवार को इसी इलाके में हुई मुठभेड़ में उसका सहयोगी उमर निसार डार मारा गया था, जबकि लतीफ घेराबंदी तोड़कर फरार हो गया था. जांच में सामने आया था कि उमर डार करीब छह महीने तक लतीफ को पनाह और लॉजिस्टिक मदद दे रहा था. दोनों पर 11 नवंबर को CRPF पोस्ट पर हुए हमले से पहले रेकी करने का भी आरोप था. इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे. कुलगाम के एसएसपी के मुताबिक, लतीफ पिछले साल 18 नवंबर को लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था. उस पर कई हमलों में शामिल होने और इलाके में अशांति फैलाने के आरोप थे.

Conclusion: