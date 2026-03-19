छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में आज की कार्यवाही, प्रश्नकाल LIVE

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धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 19, 2026 at 11:05 AM IST

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Updated : March 19, 2026 at 12:15 PM IST

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रायपुर: प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए एक बार फिर से रणनीति बनाई है. विपक्ष विधानसभा सत्र के शुरूआत से ही आक्रामक तेवर में है. सत्ता पक्ष को सदन में घेरने का कोई भी मुद्दा अपने हाथ से जाने नहीं दे रही है. आज़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान धर्म स्वतंत्रता विधेयक समेत कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी. धर्म स्वतंत्रता विधेयक समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन के दौरान पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने-सामने होंगे. प्रश्नकाल से लेकर विधेयकों पर चर्चा और आधे घंटे की विशेष बहस होनी है. सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 और शहरी विकास से जुड़े संशोधन बिलों पर सभी की नजरें हैं.

रायपुर: प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए एक बार फिर से रणनीति बनाई है. विपक्ष विधानसभा सत्र के शुरूआत से ही आक्रामक तेवर में है. सत्ता पक्ष को सदन में घेरने का कोई भी मुद्दा अपने हाथ से जाने नहीं दे रही है. आज़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान धर्म स्वतंत्रता विधेयक समेत कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी. धर्म स्वतंत्रता विधेयक समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन के दौरान पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने-सामने होंगे. प्रश्नकाल से लेकर विधेयकों पर चर्चा और आधे घंटे की विशेष बहस होनी है. सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 और शहरी विकास से जुड़े संशोधन बिलों पर सभी की नजरें हैं.

Last Updated : March 19, 2026 at 12:15 PM IST

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