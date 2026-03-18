छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में आज की कार्यवाही, प्रश्नकाल LIVE - CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 18, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : March 18, 2026 at 12:00 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चौबीसवीं वार्षिक रिपोर्ट (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए) सदन में रखेंगे. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी, अचल संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (संख्या 16 ऑफ 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के अनुसार छत्तीसगढ़ अचल संपदा विनियामक प्राधिकरण (आरईआरए) की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखेंगे. सदन में आज दो ध्याकार्षण लगाए गए हैं. विधायक विक्रम उसेंडी, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान ग्रामीण सड़कों पर अवैध वृक्ष कटाई और भारी खनन वाहनों के संचालन की ओर आकर्षित करेंगे.द्वारकाधीश यादव तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितताओं की ओर तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. कई याचिकाएं पेश की जाएंगी.
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चौबीसवीं वार्षिक रिपोर्ट (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए) सदन में रखेंगे. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी, अचल संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (संख्या 16 ऑफ 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के अनुसार छत्तीसगढ़ अचल संपदा विनियामक प्राधिकरण (आरईआरए) की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखेंगे. सदन में आज दो ध्याकार्षण लगाए गए हैं. विधायक विक्रम उसेंडी, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान ग्रामीण सड़कों पर अवैध वृक्ष कटाई और भारी खनन वाहनों के संचालन की ओर आकर्षित करेंगे.द्वारकाधीश यादव तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितताओं की ओर तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. कई याचिकाएं पेश की जाएंगी.