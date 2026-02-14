ETV Bharat / Videos

पुलवामा आतंकी हमले की सातवीं बरसी आज, पूरा देश शहीदों को कर रहा है याद - ANNIVERSARY OF PULWAMA ATTACK

पुलवामा आतंकी हमले की सातवीं बरसी आज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 9:37 PM IST

पुलवामा आतंकी हमले की आज सातवीं बरसी है. पूरा देश शहीद बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है. 2019 में आज ही के दिन आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाइवे पर CRPF के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे. पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. वहीं, पुलवामा के लेथपोरा में 185 CRPF बटालियन ने उन वीरों को श्रद्धांजलि दी और देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया. हमले में अपनी जान देने वाले 40 बहादुर जवानों की याद करने के लिए इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है.  

संपादक की पसंद

