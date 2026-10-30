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शराब चाहिए तो दिखाना होगा आधार कार्ड! केरलम में लागू हुआ नया नियम

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शराब चाहिए तो दिखाना होगा आधार कार्ड! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2026 at 4:49 PM IST

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शराब चाहिए? तो पहले आधार कार्ड दिखाइए! केरलम में अब जाम छलकाने से पहले आपको अपनी जेब से आधार कार्ड निकालना होगा. अगर बार मालिकों ने लापरवाही की, तो उनका धंधा तुरंत बंद करा दिया जाएगा. ये सख्त आदेश हाल ही में नेदूंबासेरी में हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद उठाया गया है. केरल में अबकारी अधिनियम के तहत, शराब खरीदने और पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 23 साल है.  

आबकारी मंत्री एम. लिजू ने कहा कि नाबालिगों को बार से शराब मिलने से रोकने में नाकाम रहने की वजह से ही सड़क हादसे होते हैं. उन्होंने साफ किया कि इस नियम का कड़ाई से पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी बार लाइसेंस धारकों की है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने इस मामले पर अपने सख्त रुख की आधिकारिक जानकारी हाई कोर्ट को भी दे दी है. राज्य सरकार की नई आबकारी नीति की घोषणा नवंबर में की जाएगी. मंत्री का दावा है कि UDF सरकार की शराब नीति, पिछली एलडीएफ (LDF) सरकार की नीति से पूरी तरह अलग होगी. इसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और सख्त नियम लागू करने के प्रावधान शामिल होंगे.

कोच्चि नेदूंबासेरी एयरपोर्ट के पास एक तेज रफ्तार लग्जरी मिनी कूपर कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें तीन छात्रों- देविका, गोपिका और इयास की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना का शिकार हुई मिनी कूपर कार को सुहैल सजीव नाम का एक कॉलेज छात्र चला रहा था, जिसकी उम्र महज 19 साल थी. जांच में सामने आया कि कोच्चि के तीन बड़े बार ने उसे गैरकानूनी तरीके से शराब परोसी थी. शराब के नशे में बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण ये हादसा हुआ. इस  हादसे के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई है और आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. 

शराब चाहिए? तो पहले आधार कार्ड दिखाइए! केरलम में अब जाम छलकाने से पहले आपको अपनी जेब से आधार कार्ड निकालना होगा. अगर बार मालिकों ने लापरवाही की, तो उनका धंधा तुरंत बंद करा दिया जाएगा. ये सख्त आदेश हाल ही में नेदूंबासेरी में हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद उठाया गया है. केरल में अबकारी अधिनियम के तहत, शराब खरीदने और पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 23 साल है.  

आबकारी मंत्री एम. लिजू ने कहा कि नाबालिगों को बार से शराब मिलने से रोकने में नाकाम रहने की वजह से ही सड़क हादसे होते हैं. उन्होंने साफ किया कि इस नियम का कड़ाई से पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी बार लाइसेंस धारकों की है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने इस मामले पर अपने सख्त रुख की आधिकारिक जानकारी हाई कोर्ट को भी दे दी है. राज्य सरकार की नई आबकारी नीति की घोषणा नवंबर में की जाएगी. मंत्री का दावा है कि UDF सरकार की शराब नीति, पिछली एलडीएफ (LDF) सरकार की नीति से पूरी तरह अलग होगी. इसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और सख्त नियम लागू करने के प्रावधान शामिल होंगे.

कोच्चि नेदूंबासेरी एयरपोर्ट के पास एक तेज रफ्तार लग्जरी मिनी कूपर कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें तीन छात्रों- देविका, गोपिका और इयास की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना का शिकार हुई मिनी कूपर कार को सुहैल सजीव नाम का एक कॉलेज छात्र चला रहा था, जिसकी उम्र महज 19 साल थी. जांच में सामने आया कि कोच्चि के तीन बड़े बार ने उसे गैरकानूनी तरीके से शराब परोसी थी. शराब के नशे में बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण ये हादसा हुआ. इस  हादसे के बाद सरकार ने सख्ती दिखाई है और आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. 

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LDF VS UDF
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