ETV Bharat / Videos

वोटर लिस्ट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट… TMC ने उठाए चुनाव नतीजों पर सवाल - TMC SUPREME COURT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
वोटर लिस्ट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट… (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 3:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले हजारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे कई सीटों के नतीजे प्रभावित हो सकते थे. सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि 31 सीटों पर जीत-हार का अंतर हटाए गए वोटों से भी कम था. एक उदाहरण में बताया गया कि जहां उम्मीदवार 862 वोटों से हारा, वहीं उसी क्षेत्र में 5,432 वोट डिलीट किए गए थे. चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए इलेक्शन पीटिशन का विकल्प मौजूद है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत तथ्यों के साथ नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले हजारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे कई सीटों के नतीजे प्रभावित हो सकते थे. सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि 31 सीटों पर जीत-हार का अंतर हटाए गए वोटों से भी कम था. एक उदाहरण में बताया गया कि जहां उम्मीदवार 862 वोटों से हारा, वहीं उसी क्षेत्र में 5,432 वोट डिलीट किए गए थे. चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए इलेक्शन पीटिशन का विकल्प मौजूद है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत तथ्यों के साथ नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

WEST BENGAL ELECTION
VOTER LIST ROW
ELECTION COMMISSION
TMC PETITION
TMC SUPREME COURT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

TCS Nashik Case

TCS नासिक केस में बड़ा खुलासा… NCW रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न और धार्मिक अपमान के आरोप

May 12, 2026 at 3:11 PM IST
राहुल पर बीजेपी का पलटवार

पीएम मोदी के गोल्ड वाले बयान पर सियासी घमासान, राहुल ने बोला हमला, बीजेपी ने किया पलटवार

May 11, 2026 at 11:07 PM IST
क्रूज शिप से फैला हंता वायरस?

क्रूज शिप से फैला हंता वायरस? कई देशों में अलर्ट, यात्रियों को किया गया क्वारंटाइन

May 11, 2026 at 8:47 PM IST
Himachal Pradesh Chamba car accident, Gujarat tourists killed in Chamba

हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा: खाई में गिरी कार, 6 पर्यटकों की मौत

May 11, 2026 at 8:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.