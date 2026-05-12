पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले हजारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे कई सीटों के नतीजे प्रभावित हो सकते थे. सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि 31 सीटों पर जीत-हार का अंतर हटाए गए वोटों से भी कम था. एक उदाहरण में बताया गया कि जहां उम्मीदवार 862 वोटों से हारा, वहीं उसी क्षेत्र में 5,432 वोट डिलीट किए गए थे. चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए इलेक्शन पीटिशन का विकल्प मौजूद है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत तथ्यों के साथ नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है.