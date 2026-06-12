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TMC में बढ़ी बगावत की चर्चा, 19 सांसदों के कथित पत्र से सियासी हलचल - TMC RIFT

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TMC Internal Rift 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 7:27 PM IST

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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर बढ़ती असहमति की चर्चाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है. 19 सांसदों के हस्ताक्षर वाले एक कथित पत्र को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है. सूची में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान, रचना बनर्जी और सायोनी घोष जैसे कई प्रमुख नाम शामिल बताए जा रहे हैं. इस घटनाक्रम को पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों का संकेत माना जा रहा है. हालांकि पार्टी की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस बीच अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि वह ममता बनर्जी के साथ हैं और पार्टी नहीं छोड़ेंगे। हाल के इस्तीफों के बाद यह मामला और चर्चा में आ गया है.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर बढ़ती असहमति की चर्चाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है. 19 सांसदों के हस्ताक्षर वाले एक कथित पत्र को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है. सूची में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान, रचना बनर्जी और सायोनी घोष जैसे कई प्रमुख नाम शामिल बताए जा रहे हैं. इस घटनाक्रम को पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों का संकेत माना जा रहा है. हालांकि पार्टी की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस बीच अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि वह ममता बनर्जी के साथ हैं और पार्टी नहीं छोड़ेंगे। हाल के इस्तीफों के बाद यह मामला और चर्चा में आ गया है.

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