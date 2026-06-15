ममता बनर्जी को बड़ा झटका? TMC के बागी सांसदों ने किया विलय का ऐलान, चुनाव चिन्ह पर भी ठोका दावा - TMC CRISIS
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Published : June 15, 2026 at 1:52 PM IST
पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. बागी कलाकारों के एक समूह ने दावा किया है कि पार्टी के दो तिहाई न्यूनतम उनके साथ हैं और वे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम बिड़ला से अलग समूह के रूप में सहमत की मांग कर रहे हैं. बागी खेमे की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी में विलय और एनडीए को समर्थन देने का दावा किया है. हीं पार्टी के चुनाव चिन्ह 'जोड़ा फूल' पर भी अधिकार को लेकर गहरा विवाद है. दूसरी ओर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का खेमा इस दावे का विरोध कर रहा है और किसी भी अलग गुट को सिद्धांत न देने की मांग कर रहा है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. बागी कलाकारों के एक समूह ने दावा किया है कि पार्टी के दो तिहाई न्यूनतम उनके साथ हैं और वे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम बिड़ला से अलग समूह के रूप में सहमत की मांग कर रहे हैं. बागी खेमे की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी में विलय और एनडीए को समर्थन देने का दावा किया है. हीं पार्टी के चुनाव चिन्ह 'जोड़ा फूल' पर भी अधिकार को लेकर गहरा विवाद है. दूसरी ओर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का खेमा इस दावे का विरोध कर रहा है और किसी भी अलग गुट को सिद्धांत न देने की मांग कर रहा है.