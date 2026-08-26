20 बागी सांसदों को स्पीकर ओम बिरला का नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब; क्या जाएगी सदस्यता?

तृणमूल कांग्रेस से बगावत कर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने वाले 20 सांसदों पर अयोग्यता की तलवार लटक गई है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर संज्ञान लेते हुए सभी 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है और 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है. दल-बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है.

बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तय समय सीमा के भीतर अयोग्यता की कार्यवाही पूरी करने का मौखिक निर्देश दिया है. जिन सांसदों को नोटिस मिला है, उनमें यूसुफ पठान, सुदीप बंद्योपाध्याय, सयानी घोष और रचना बनर्जी समेत 20 बड़े नाम शामिल हैं.