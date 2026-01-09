ETV Bharat / Videos

ED की रेड के खिलाफ TMC का हल्लाबोल, दिल्ली में प्रदर्शन, कोलकाता में ममता का पैदल मार्च - TMC PROTESTS AGAINST ED RAIDS

ED की रेड के खिलाफ TMC का हल्लाबोल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 9, 2026 at 4:16 PM IST

दिल्ली में TMC के सांसदों ने ईडी की रेड के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया. इनके हाथों में पोस्टर था, जिस पर लिखा था, बंगाल में मोदी-शाह की गंदी चालों को खारिज करता है. पुलिस ने इनको यहां से हटा दिया. पुलिस ने एक-एक कर महुआ मोइत्रा सहित कई सांसदों को उठाकर पुलिस वैन में डाला. रेड को लेकर टीएमसी सांसदों ने बीजेपी पर निशाना साधा. महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पॉलिटिकल जासूसी का आरोप लगाया. कोलकाता में ममता बनर्जी सड़क पर उतरीं. गुरुवार को कोलकाता में ईडी ने आई पैक के ऑफस और डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड मारी थी.ये रेड कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले को लेकर  मारी गई थी. रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थीं .ईडी ने आरोप लगाया कि प्रतीक जैन के आवास पर छापे के दौरान ममता बनर्जी जबरन इमारत में दाखिल हुईं और दस्तेवजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं.

ETV Bharat Hindi Team

