टीएमसी सांसद की कार पर हमला, घायल मिताली बाग अस्पताल में भर्ती, बीजेपी पर लगाया हमले का आरोप - TMC MP CAR ATTACKED
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Published : April 27, 2026 at 9:36 PM IST
पश्चिम बंगाल के हुगली में आरामबाग से TMC सांसद मिताली बाग पर हमला हुआ.उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए और तोड़फोड़ की गई. जिसमें सांसद घायल हो गईं. उन्होंने हमले के लिए बीजेपी पर आरोप लगाए. हमले में घायल मिताली को अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां वो कैमरे के सामने फूट-फूट कर रोती नजर आईं. सांसद मिताली बाग तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की हुगली के आरामबाग में एक जनसभा में शामिल होने जा रहीं थी. जब वो गोगहाट स्थित बर्मा इलाके से गुजर रही थीं.तभी ये घटना हुई. अभिषेक बनर्जी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे. बाद में जनसभा में उन्होंने इस घटना से जुड़े आरोपियों को चेतावनी दी.पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुए इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. यहां दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होना है और नतीजे 4 मई को आएंगे.
पश्चिम बंगाल के हुगली में आरामबाग से TMC सांसद मिताली बाग पर हमला हुआ.उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए और तोड़फोड़ की गई. जिसमें सांसद घायल हो गईं. उन्होंने हमले के लिए बीजेपी पर आरोप लगाए. हमले में घायल मिताली को अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां वो कैमरे के सामने फूट-फूट कर रोती नजर आईं. सांसद मिताली बाग तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की हुगली के आरामबाग में एक जनसभा में शामिल होने जा रहीं थी. जब वो गोगहाट स्थित बर्मा इलाके से गुजर रही थीं.तभी ये घटना हुई. अभिषेक बनर्जी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे. बाद में जनसभा में उन्होंने इस घटना से जुड़े आरोपियों को चेतावनी दी.पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुए इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. यहां दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होना है और नतीजे 4 मई को आएंगे.