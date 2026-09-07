टीएमसी सांसद नदीमुल हक के 7 ठिकानों पर ED की छापेमारी, उर्दू अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा एक्शन

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर समेत दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. यह कार्रवाई एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की गई है, जो उर्दू अखबार 'अखबार-ए-मशरिक' और उसके डायरेक्टर मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़ा हुआ है.

अधिकारियों के मुताबिक, ED की जांच में संदिग्ध फंडिंग, बिना हिसाब-किताब वाले कैश ट्रांजैक्शन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री प्रकाशित करने जैसे गंभीर आरोपों की पड़ताल की जा रही है. यह पूरी कार्रवाई पश्चिम बंगाल के बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज एक FIR पर आधारित है, जिसके बाद PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया.