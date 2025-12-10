ETV Bharat / Videos

पश्चिम बंगाल चुनाव और अमित शाह के दौरे पर क्या बोलीं, TMC सांसद डोला सेन? - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 5:35 PM IST

1 Min Read
बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है. इस पूरे चुनावी अभियान की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी. 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह पश्चिम बंगाल में प्रवास करेंगे. खबर के मुताबिक, वे हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे. इसके लिए एक मकान की भी तलाश हो रही है. इस पर तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेना ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि, संसद में जिन मुद्दों पर बहस किया जा रहा है उसका चुनावी मैदान में कोई असर नहीं होने वाला है. 

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION
DOLA SEN
TMC MP
पश्चिम बंगाल चुनाव
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION

ETV Bharat Hindi Team

