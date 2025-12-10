बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है. इस पूरे चुनावी अभियान की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी. 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह पश्चिम बंगाल में प्रवास करेंगे. खबर के मुताबिक, वे हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे. इसके लिए एक मकान की भी तलाश हो रही है. इस पर तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेना ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि, संसद में जिन मुद्दों पर बहस किया जा रहा है उसका चुनावी मैदान में कोई असर नहीं होने वाला है.