जानलेवा है 'डिजिटल एडिक्शन': टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन का दावा, हर साल 20 हजार बच्चों की जाती है जान - TMC MP DEREK OBRIEN CLAIMS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 27, 2026 at 7:26 PM IST
बच्चों और युवाओं में डिजिटल एडिक्शन का मुद्दा आज संसद में उठा. तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठा. उन्होंने दावा किया कि इसकी वजह से हर साल करीब 20 हजार बच्चों की जान चली जाती है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस मसले पर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की.
ऊपरी सदन में ये मुद्दा उठाते हुए डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि अलग-अलग अध्ययनों से पता चला है कि बच्चे और युवा हर दिन करीब आठ घंटे स्क्रीन और मोबाइल पर बिताते हैं. इसका मतलब ये है कि साल में 100 दिन उनका मोबाइल पर बीतता है, जिसका उनके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है.
उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के 68 देशों में स्कूलों में मोबाइल पहले की बैन हो चुके हैं. उन्होंने लोगों को सोने से दो घंटे पहले स्क्रीन से परहेज करने और स्लीपिंग रूम में मोबाइल चार्ज नहीं कराने की सलाह दी.
बच्चों और युवाओं में डिजिटल एडिक्शन का मुद्दा आज संसद में उठा. तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठा. उन्होंने दावा किया कि इसकी वजह से हर साल करीब 20 हजार बच्चों की जान चली जाती है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस मसले पर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की.
ऊपरी सदन में ये मुद्दा उठाते हुए डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि अलग-अलग अध्ययनों से पता चला है कि बच्चे और युवा हर दिन करीब आठ घंटे स्क्रीन और मोबाइल पर बिताते हैं. इसका मतलब ये है कि साल में 100 दिन उनका मोबाइल पर बीतता है, जिसका उनके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है.
उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के 68 देशों में स्कूलों में मोबाइल पहले की बैन हो चुके हैं. उन्होंने लोगों को सोने से दो घंटे पहले स्क्रीन से परहेज करने और स्लीपिंग रूम में मोबाइल चार्ज नहीं कराने की सलाह दी.