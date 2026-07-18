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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के 'अवैध' ऑफिस पर चला बुलडोजर, समय पर कागजात नहीं जमा करने का आरोप - BULLDOZER ACTION

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TMC MP Abhishek Banerjee office demolished (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 7:30 PM IST

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तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के साउथ 24 परगना के आमतला में स्थित ऑफिस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है. बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में अवैध ढांचे को गिरा दिया गया. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद वो चार मंजिला ऑफिस के लिए कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए. इसलिए, ये कार्रवाई की गई.

प्रशासन का दावा है कि ऑफिस बिना किसी वैध बिल्डिंग प्लान या NOC के बनाया गया था. इस संबंध में 30 जून और 7 जुलाई को नोटिस भेजे गए. फिर 15 जुलाई को साउथ 24 परगना जिला प्रशासन कार्यालय में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए पेश होने के निर्देश दिए गए थे.. लेकिन आरोप है कि किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, न ही तय तारीख पर कोई पेश हुआ. जिसके बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया.  

कार्रवाई के लिए प्रशासन ने पहले पूरी तैयारी की. सुबह से ही पुलिस, केंद्रीय बलों के जवानों और प्रशासनिक अधिकारियों को ऑफिस के पास तैनात किया गया. पूरे इलाके को रेलिंग से घेर दिया गया. किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई.  

बीजेपी का दावा है कि यहां पहले एक बेकरी हुआ करती थी, जिसके जला दिया गया और बिना किसी अनुमति के रातों-रात चार मंजिला बिल्डिंग बना दी गई. जमीन 'लीप्स एंड बाउंड्स' कंपनी के नाम पर खरीदी गई थी, डॉक्यूमेंट में अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी का नाम लिखा है. प्रशासन की ताजा कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है.  

तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के साउथ 24 परगना के आमतला में स्थित ऑफिस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है. बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में अवैध ढांचे को गिरा दिया गया. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद वो चार मंजिला ऑफिस के लिए कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए. इसलिए, ये कार्रवाई की गई.

प्रशासन का दावा है कि ऑफिस बिना किसी वैध बिल्डिंग प्लान या NOC के बनाया गया था. इस संबंध में 30 जून और 7 जुलाई को नोटिस भेजे गए. फिर 15 जुलाई को साउथ 24 परगना जिला प्रशासन कार्यालय में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए पेश होने के निर्देश दिए गए थे.. लेकिन आरोप है कि किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, न ही तय तारीख पर कोई पेश हुआ. जिसके बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया.  

कार्रवाई के लिए प्रशासन ने पहले पूरी तैयारी की. सुबह से ही पुलिस, केंद्रीय बलों के जवानों और प्रशासनिक अधिकारियों को ऑफिस के पास तैनात किया गया. पूरे इलाके को रेलिंग से घेर दिया गया. किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई.  

बीजेपी का दावा है कि यहां पहले एक बेकरी हुआ करती थी, जिसके जला दिया गया और बिना किसी अनुमति के रातों-रात चार मंजिला बिल्डिंग बना दी गई. जमीन 'लीप्स एंड बाउंड्स' कंपनी के नाम पर खरीदी गई थी, डॉक्यूमेंट में अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी का नाम लिखा है. प्रशासन की ताजा कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है.  

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TMC MP ABHISHEK BANERJEE
SOUTH 24 PARGANA
ILLEGAL CONSTRUCTION
BULLDOZER ACTION
ABHISHEK OFFICE DEMOLISHED

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