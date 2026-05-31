TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को X कैटेगरी सुरक्षा, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला - ABHISHEK GETS X CATEGORY SECURITY
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Published : May 31, 2026 at 10:50 PM IST
पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद प्रदेश की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अभिषेक बनर्जी को X कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. नई व्यवस्था के तहत, अब तीन सुरक्षाकर्मी हर समय अभिषेक बनर्जी के साथ रहेंगे. अब तक, उनके साथ केवल दो सुरक्षा गार्ड रहते थे.
शुभेंदु सरकार ने ये फैसला वैसे वक्त में लिया है जब अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर वो विपक्षी दलों के निशाने पर है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बाहर से लोगों को बुलाकर अभिषेक बनर्जी पर हमले का आरोप लगाया है.
दक्षिण 24 परगना जिले के सोनापुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला उस वक्त हुआ.. जब वो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वहां गए थे. उस दौरान उन पर अंडे और जूते फेंके गए. अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस में दूसरे सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता है. वो पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार हैं. ऐसे में उन पर हुए हमले की बात देशभर में फैल गई और इसके बाद सरकार ने उनके लिए नई सुरक्षा व्यवस्था की.
पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद प्रदेश की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अभिषेक बनर्जी को X कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. नई व्यवस्था के तहत, अब तीन सुरक्षाकर्मी हर समय अभिषेक बनर्जी के साथ रहेंगे. अब तक, उनके साथ केवल दो सुरक्षा गार्ड रहते थे.
शुभेंदु सरकार ने ये फैसला वैसे वक्त में लिया है जब अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर वो विपक्षी दलों के निशाने पर है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बाहर से लोगों को बुलाकर अभिषेक बनर्जी पर हमले का आरोप लगाया है.
दक्षिण 24 परगना जिले के सोनापुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला उस वक्त हुआ.. जब वो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वहां गए थे. उस दौरान उन पर अंडे और जूते फेंके गए. अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस में दूसरे सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता है. वो पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार हैं. ऐसे में उन पर हुए हमले की बात देशभर में फैल गई और इसके बाद सरकार ने उनके लिए नई सुरक्षा व्यवस्था की.