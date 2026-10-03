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बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC विधायक के घर में लगी आग, MLA की हालत गंभीर

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TMC विधायक के घर में लगी आग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 10:27 PM IST

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मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज का है. बायरन बिस्वास सागरदिघी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. गंभीर हालत में उन्हें पहले धुलियान के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उन्हें डॉक्टरों ने मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया. उनकी गंभीर स्थिति को लेकर हुए उन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाया जा सकता है. फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है कि विधायक के घर में आग कैसे लगी या वह कैसे घायल हुए?

पुलिस सूत्रों से पता चला है कि बिस्वास ने खुद को आग लगाई और बाद में अपने घर में भी आग लगा ली. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना पारिवारिक झगड़े की वजह से हुई?

फरवरी 2023 में बिस्वास ने कांग्रेस के टिकट पर सागरदिघी से उपचुनाव जीता था और बंगाल में पार्टी के अकेले विधायक थे. हालांकि, वह उसी साल मई में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर BJP उम्मीदवार तपस कुमार चक्रवर्ती को भारी मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की. हालांकि ​​तृणमूल में फूट के बाद, वह ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए.

मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज का है. बायरन बिस्वास सागरदिघी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. गंभीर हालत में उन्हें पहले धुलियान के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उन्हें डॉक्टरों ने मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया. उनकी गंभीर स्थिति को लेकर हुए उन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाया जा सकता है. फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है कि विधायक के घर में आग कैसे लगी या वह कैसे घायल हुए?

पुलिस सूत्रों से पता चला है कि बिस्वास ने खुद को आग लगाई और बाद में अपने घर में भी आग लगा ली. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना पारिवारिक झगड़े की वजह से हुई?

फरवरी 2023 में बिस्वास ने कांग्रेस के टिकट पर सागरदिघी से उपचुनाव जीता था और बंगाल में पार्टी के अकेले विधायक थे. हालांकि, वह उसी साल मई में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर BJP उम्मीदवार तपस कुमार चक्रवर्ती को भारी मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की. हालांकि ​​तृणमूल में फूट के बाद, वह ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए.

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