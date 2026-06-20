पश्चिम बंगाल पुलिस ने सरीना बीबी को फालता की शिकायत पर कथित हमलों और पुलिस से सलाह लेने की कोशिश के मामले में गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, 16 जून को उन्होंने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, इस दौरान सब्सिडी पर भी पलटाव हुआ. इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. जहांगीर खान को 8 जून को नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था. उन पर अवैध वसूली, धमकी और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. फालता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी विवाद और हिंसा के बाद यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है.