तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चर्चित नेता Jahangir Khan को नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक वह कथित तौर पर देश छोड़कर भागने की तैयारी में था, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस और STF ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था और उस पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, दंगा भड़काने समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार उसके खिलाफ कुल सात आपराधिक केस हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रहा है. गिरफ्तारी के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, हालांकि पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं किया गया है.