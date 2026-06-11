पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) में अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आने लगा है. पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने महासचिव अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना नहीं आता और उनका अहंकार पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है. फर्जी हस्ताक्षर मामले में वकीलों को बदले जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई. इस बीच टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाईक के इस्तीफे के बाद पार्टी संकट और गहरा गया है. पिछले कुछ दिनों में तीन राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं. वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को तीन सप्ताह की अंतरिम राहत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.