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TMC के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता गिरफ्तार, कारोबारी से जबरन वसूली और धमकी देने का आरोप - सब्यसाची दत्ता

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TMC leader Sabyasachi Dutta arrested (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 1:24 PM IST

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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता को जबरन वसूली, धमकी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बिधाननगर नॉर्थ पुलिस ने देर रात पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की। मामला साल्ट लेक के कारोबारी मधुसूदन चक्रवर्ती की शिकायत से जुड़ा है. आरोप है कि वर्ष 2018 में दत्ता ने फोन कर ढाई लाख रुपये की मांग की थी. शिकायतकर्ता के अनुसार उस समय उनकी पत्नी कैंसर का इलाज करा रही थीं और दबाव में आकर उन्हें रकम आरोपी के प्रतिनिधि को देनी पड़ी. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की और न्यूटाउन स्थित आवास पर छापेमारी कर दत्ता को हिरासत में लिया. मामले की आगे जांच जारी है.

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता को जबरन वसूली, धमकी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बिधाननगर नॉर्थ पुलिस ने देर रात पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की। मामला साल्ट लेक के कारोबारी मधुसूदन चक्रवर्ती की शिकायत से जुड़ा है. आरोप है कि वर्ष 2018 में दत्ता ने फोन कर ढाई लाख रुपये की मांग की थी. शिकायतकर्ता के अनुसार उस समय उनकी पत्नी कैंसर का इलाज करा रही थीं और दबाव में आकर उन्हें रकम आरोपी के प्रतिनिधि को देनी पड़ी. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की और न्यूटाउन स्थित आवास पर छापेमारी कर दत्ता को हिरासत में लिया. मामले की आगे जांच जारी है.

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